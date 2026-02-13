Yeni Şafak
Galatasaray'da tek futbolcu ceza sınırında

15:5013/02/2026, الجمعة
G: 13/02/2026, الجمعة
Galatasaray
Galatasaray

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda kart sınırda tek futbolcu yer alıyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli savunma oyuncusu, bugünkü maçta sarı kart görmesi durumunda 23. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



#Galatasaray
#Abdülkerim Bardakcı
#Eyüpspor
