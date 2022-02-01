Galatasaray'dan 1. Lig'e: Sekidika imzayı attı

Sekidika'nın Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, kadrosunu Sekidika ile güçlendirdi.

İstanbul ekibi, bonservisi Galatasaray'da bulunan ve son olarak Belçika ekibi Leuven'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sekidika yeni takımının formasını sırtına geçirdi.

"Sezon başından beri istediğimiz bir futbolcuydu"

Transferle ilgili konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Sekidika, sezon başından beri istediğimiz bir futbolcuydu. Eyüpspor'a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Bu transferde kolaylık sağlayan Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas'a teşekkür ederiz" dedi.

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