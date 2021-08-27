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Aslan'dan Avrupa'ya devam

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş mücadelesinde konuk ettiği Danimarka ekibi Randers’ı mağlup ederek saf dışı bıraktı. Aldığı sonuçla gruplara kalmayı başaran sarı-kırmızılılara galibiyeti Van Aanholt ve Lauenborg (kk) getirdi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
​Galatasaraydan Avrupaya devam
Galatasaray, Randers'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş mücadelesinde evinde Danimarka ekibi Randers’ı konuk eden Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, aldığı bu galibiyetle adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.

Danimarka ekibi, Marcao ve Nelsson’un yokluğu nedeniyle sarı-kırmızılı takımın sol tarafından ataklarını geliştirirken, golü de buradan buldu. 11. dakikada Kehinde’nin ortasında Egho kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1. Pas hataları ve top kayıplarıyla ilk yarıda bocalayan sarı-kırmızılı takım, Diagne ve Babel ile gole yaklaşsa da skoru bulamadı. İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Galatasaray vardı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ikinci devresine çok istekli başlarken, henüz ilk dakikalarda golü buldu. 48’de Babel’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Van Aanholt, sol çaprazdan çektiği sert şutla ağları sarstı: 1-1. Mbaye Diagne, 59 ve 60’da iki kez gole yaklaşırken, önce kaleciye sonra direğe takıldı. 59’da Piesinger, altı pas üzerinde topu uzaklaştırmak isterken Lauenborg’a çarpan top, Randers ağlarıyla buluştu: 2-1. Bu skor, Galatasaray’ın adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırması için yetti.

Galatasaray Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
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Galatasaray Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
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