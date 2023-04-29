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Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: "Biz sizin adınıza utanıyoruz"

Galatasaray Kulübü'nden, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'nda yapmış olduğu açıklamalara yanıt verdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Biz sizin adınıza utanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi
18:40 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray Süper Lig'de birinci sırada yer alıyor.

Galatasaray Süper Lig'de birinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'nda Galatasaray hakkındaki açıklamalarına, sarı-kırmızılı kulüpten yanıt geldi. Resmi site ve sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapan Galatasaray, sarı-lacivertli kulüp adına utandıklarını söyledi.


Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsal gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz. Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerle yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin.


116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi.


Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin. Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz. Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz."


#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Dursun Özbek
2 saat önce
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