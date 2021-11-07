Galatasaray'dan Süper Lig'de kritik puan kaybı: Liderle arasındaki fark 9 oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karagümrük, Bertolacci'nin attığı golle 1-0 öne geçerken Mostafa Mohamed sarı kırmızılıların beraberlik sayısını kaydetti.
Maçtan dakikalar;
27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Babel’in kale sahası içine gönderdiği ortada Halil Dervişoğlu kafayı vurdu ancak kaleci Viviano bu pozisyonda gole izin vermedi.
34. dakikada Karamoh, sağ kanattaki Ahmed Musa’yı gördü. Bu futbolcunun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Biglia’nın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.
45+3. dakikada sağ kanattan Kerem Cicaldau’nun ceza sahasına gönderdiği ortada Halil Dervişoğlu yükselip kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
67’nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Mohamed’in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.
67’nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Mohamed’in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.
GOL!
- 69’uncu dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Emre Kılınç’ın geriye doğru verdi hatalı pasta topla ceza sahası çizgisi önünde buluşan Pesic, topuğuyla pasını Bertolacci’ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası yayının üzerinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
74’üncü dakikada Berkan’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Babel topla birlikte ceza sahası önüne kat etti. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
GOL!
- 88’inci dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Galatasaray’ın önde baskı ile kazandığı topta, Diagne pasını ceza sahası içerisine giren Feghouli’ye verdi. Bu oyuncudan önce savunmanın yatarak müdahalesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mohamed’in vuruşunda top kaleci Viviano’dan döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan Mohamed’in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
90’ıncı dakikada ani gelişen Fatih Karagümrük atağında Balkovec’in arapasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic’in vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.
90 6’ncı dakikada Morutan’ın kullandığı köşe vuruşunda Diagne’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Fatih Karagümrük savunması çizgiden çıkardı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı pic.twitter.com/xcVaVrw6WV
Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı pic.twitter.com/xcVaVrw6WV— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 7, 2021