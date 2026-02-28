Yeni Şafak
Galatasaray'dan yeni Fatih Terim paylaşımı: Tanıtım videosu tepki çekmişti

14:5028/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Fatih Terim'in futbolculuk döneminden bir kare.
Galatasaray Kulübü, 2025-26 sezonu için retro formalarını tanıttı. Videoda ise Fatih Terim'in yer aldığı bir fotoğrafının kapatılması tepki çekmişti. Gelen eleştiriler sonrası sarı-kırmızılı kulüp videoyu silip, Terim paylaşımı yaptı.

Galatasaray, 1980-81 sezonunda giyilen ikonik formalardan esinlenerek modern detaylarla hazırlanan özel bir koleksiyonu taraftarlarının beğenisine sundu.

Nostaljik çizgilerle günümüz tasarım anlayışını bir araya getiren seri, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ancak tanıtım videosunda yer alan bir detay sosyal medyada tartışma yarattı. Kulüp tarihinin önemli isimlerinden Fatih Terim’in yer aldığı bir fotoğrafın kapatılmış olması, taraftarların tepkisini çekti. Çok sayıda taraftar, söz konusu görüntüye ilişkin eleştirilerde bulundu.

Gelen yorumların ardından sarı-kırmızılı kulüp harekete geçti. Tartışma yaratan video yayından kaldırılırken, Fatih Terim’in yer aldığı ayrı bir paylaşım yapıldı.

Terim o dönemden fotoğrafının yer aldığı gönderide, "1974'ten bu yana, efsanemizle gönül bağımız sonsuza dek..." ifadelerine yer verildi.





#Galatasaray
#Fatih Terim
#Süper Lig
