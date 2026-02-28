Yeni Şafak
Galatasaray Juventus'lu yıldızın sonu oldu: Tehditlere dayanamadı bavulunu topladı

14:0428/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Galatasaray maçı sonu oldu.
Galatasaray karşısında alınan ağır yenilginin ardından taraftar tepkisinin odağı haline gelen Juventus'un yıldızı için ayrılık iddiaları gündeme geldi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 5-2’lik skorla geçtiği Juventus cephesinde sular durulmuyor.

İlk mücadelede kaleyi koruyan Michele Di Gregorio, karşılaşma sonrası aldığı tehditlerle gündeme gelmişti.

İtalyan basınında yer alan iddialara göre, taraftarlardan gelen ölüm tehditlerinin ardından siyah-beyazlı yönetim sezon sonunda radikal bir karar almaya hazırlanıyor.

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Di Gregorio’nun, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabilecek isimler arasında gösterildiği öne sürüldü.




