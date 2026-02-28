İtalyanlar Icardi'nin kararını duyurdu

Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi’nin geleceği netleşiyor. İtalyan basını, yıldız futbolcunun aldığı kararı açıkladı.
İtalyan basınından Tuttomercatoweb’in haberine göre Mauro Icardi, kariyerine Galatasaray’da devam etme yönünde karar aldı.
Haberde yıldız golcünün, ücretinde ciddi bir düşüş yapılmaması şartıyla sarı-kırmızılı kulüple sözleşme yenilemeye hazır olduğu aktarıldı.
Haberde ayrıca 11 milyon euro civarındaki maaşında yüksek oranlı bir indirime gidilmesi durumunda Icardi’nin kararını değiştirebileceği ve bu senaryoda İtalya’dan gelecek cazip teklifleri değerlendirebileceği belirtildi.
Tecrübeli forvetin ara transfer döneminde Juventus ile anlaşmaya çok yaklaştığı ancak görüşmelerin son anda sonuçsuz kaldığı da belirtildi.
Sezon sonu Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla toplamda çıktığı 123 maçta 76 gol atma başarısı gösterdi.