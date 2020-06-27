Galatasaray-Başakşehir rekabetinde dikkati çeken istatistik

Başakşehir, Süper Lig’in 29. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Geride kalan 28 maçta topladığı 59 puanla zirvede olan turuncu-lacivertliler, bu önemli mücadeleyi de kayıpsız geçerek şampiyonluk yolundaki en önemli virajı kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor. 28 Haziran Pazar günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

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Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı 4’ü lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 karşılaşmanın 3’ünü kazanırken, bir maçta ise rakibine mağlup oldu. Bir mücadelede ise taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Okan Buruk’un takımı bu müsabakalarda sarı-kırmızılı ağlara 12 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Turuncu-lacivertliler, son olarak Galatasaray’la ligde geçtiğimiz sezonun 16. haftasında karşılaşmış ve maç 1-1’lik eşitlikle sona ermişti.

Başakşehir’in, Galatasaray’a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar sırasıyla şöyle:

Süper Lig (2018-2019): Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1

Süper Lig (2017-2018): Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1

Süper Lig (2016-2017): Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0

Türkiye Kupası (2016-2017): Başakşehir: 2 - Galatasaray: 1

Süper Lig (2015-2016): Başakşehir: 0 - Galatasaray: 2

📌Galatasaray'ın 'Başakşehir' karnesi:



🏟Maç: 23

✅Galibiyet: 11

🤝Beraberlik: 5

❌Mağlubiyet: 7



⚽Attığı gol: 37

🥅Yediği gol: 34 pic.twitter.com/uJXgzKZ7pD — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 27, 2020

Başakşehir-Galatasaray maçına dair bilinmesi gereken tüm detaylar Galatasaray ile lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 24. kez karşı karşıya gelecek.Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 23 maçtan 11'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 34 golle cevap verdi.Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğinde Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.📌Galatasaray'ın 'Başakşehir' karnesi:🏟Maç: 23✅Galibiyet: 11🤝Beraberlik: 5❌Mağlubiyet: 7⚽Attığı gol: 37🥅Yediği gol: 34 pic.twitter.com/uJXgzKZ7pD— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 27, 2020 Galatasaray, son 11 maçta 3 kez kazandıGalatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 11 müsabakada 3 kez galip gelebildi.Söz konusu dönemdeki maçlardan 3'ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.Başakşehir'in evindeki maçlarMedipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 11 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi, son müsabaka berabere bitti.Altısı Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 20, konuk Galatasaray 13 gol attı.Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beINSPORTS'tan naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımı Yeni Şafak Spor'da olacak.Galatasaray zirvenin 8 puan gerisindeİyi başlayamadığı sezonun ikinci yarısında toparlanarak zirve yarışına ortak olan Galatasaray, 26. haftadan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen araya liderin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, aradan dönüşte çıktığı 2 maçta da istediği sonuçları alamadı.Galatasaray, 29. hafta öncesinde Medipol Başakşehir'in 8, ikinci Trabzonspor'un 6, üçüncü Demir Grup Sivasspor'un ise 2 puan gerisinde 51 puanla 4. sırada yer buldu.Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gösterdiği performansla şampiyonluğun en önemli adaylarından olan turuncu-lacivertliler ise haftaya zirvede girdi.Galatasaray'da 7 önemli eksikGalatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Başakşehir maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek.Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Marcao da maçın kadrosunda yer alamayacak. Cezaları bulunan Mariano Filho, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.Galatasaray'da üç futbolcu kart cezası sınırındaGalatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.Son 4 maçta galibiyet alamadıGalatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçında galibiyet elde edemedi.Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.Galatasaray, son 4 karşılaşmada 9 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı.Skrtel cezalıMedipol Başakşehir'de Galatasaray mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor.İstanbul ekibinde kart cezalısı Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un, stoperde Ponck'a görev vermesi bekleniyor.Epureanu, Mahmut ve Aleksic sarı kart ceza sınırındaTuruncu-lacivertli takımda Alexandru Epureanu ve Danijel Aleksic ve Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu üç futbolcu, Galatasaray mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 30. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.Muhtemel 11'lerGalatasaray: Okan Koçuk, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Ömer Bayram, Belhanda, Seri, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru.Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba