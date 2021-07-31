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Galatasaray’ın çehresi değişti

Transfer bombalarını art arda patlatan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 7 transferle yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yeniledi. Son olarak Berkan’ı kadrosuna katan Aslan, transferlere devam edecek.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray’ın çehresi değişti
Berkan Kutlu

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de şampiyonluğu averajla Beşiktaş’a kaptıran, bu sezon ise Şampiyolar Ligi’nden elenen Galatasaray, yeni transferlerini bir bir açıklıyor. Sarı-kırmızılı takım, son olarak Alanyaspor’un genç orta saha oyuncusu Berkan Kutlu’yu 3.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, öncesinde Cicaldau, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey’i transfer etmişti. Galatasaray, ayrıca bonservisleri ellerinde bulunan Patrick van Aanholt, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk’ü de renklerine bağlamıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, bu transfer döneminde sadece 7 futbolcuyla yetinmeyecek. Galatasaray’ın sıradaki hedefi Olimpiu Morutan. Steaua Bükreş Başkanı Becali, Rumen futbolcuyla ilgili, “Avrupa’dan elenmemizle birlikteMorutan’ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz. Galatasaray’dan” dedi. Anlaşmanın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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