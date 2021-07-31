Galatasaray’ın çehresi değişti

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de şampiyonluğu averajla Beşiktaş’a kaptıran, bu sezon ise Şampiyolar Ligi’nden elenen Galatasaray, yeni transferlerini bir bir açıklıyor. Sarı-kırmızılı takım, son olarak Alanyaspor’un genç orta saha oyuncusu Berkan Kutlu’yu 3.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, öncesinde Cicaldau, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey’i transfer etmişti. Galatasaray, ayrıca bonservisleri ellerinde bulunan Patrick van Aanholt, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk’ü de renklerine bağlamıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, bu transfer döneminde sadece 7 futbolcuyla yetinmeyecek. Galatasaray’ın sıradaki hedefi Olimpiu Morutan. Steaua Bükreş Başkanı Becali, Rumen futbolcuyla ilgili, “Avrupa’dan elenmemizle birlikteMorutan’ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz. Galatasaray’dan” dedi. Anlaşmanın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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