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Spor

Galatasaray'ın Icardi hasreti bitiyor

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Arjantinli yıldız, İstanbul'a gelmek için saatleri sayıyor. Başkanvekili Erden Timur, "Eşi için doktorların uçuş izni vermesini bekliyoruz. Artık gelişi yakın" açıklaması yaptığı Icardi, yola çıktı. Arjantinli yıldız bu gece İstanbul'da olacak.

Haber Merkezi
09:42 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Icardi ailesi ile birlikte İstanbul'a geliyor.

Icardi ailesi ile birlikte İstanbul'a geliyor.

Galatasaray, Arjantinli dünya yıldızı Mauro İcardi'ye kavuşmak için artık saatleri sayıyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği sarı-kırmızılı takımda mükemmel bir sezon geçiren ve şampiyonlukta büyük katkısı bulunan Arjantinli oyuncunun İstanbul'a dönmek için eşinin rahatsızlığı ile ilgili son raporları beklediği ve izin verilmesinin ardından İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenildi. Icardi, bu gece İstanbul'da olacak.


Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, dün düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde bu konuda açıklamalarda bulunmuştu. Eşinin rahatsızlığı nedeniyle Arjantin'de bulunan İcardi'nin önümüzdeki günlerde İstanbul'da olacağı müjdesini veren Timur "Tam geliş günü henüz belli değil. Eşinin tedavisi sürüyor. Doktorların uçuş izni vermesi bekleniyor. Şimdi bir çalışma planı da hazırlattı. şey söyleyip heyecanlandırmayalım ama İcardi'nin gelişi artık yakındık diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.


3 yıllık imza atacak

Suudi Arabistan'dan Al Hilal ve Al Shabab takımlarının 20 milyon Euro'luk tekliflerini geri çeviren İcardi, Galatasaray'a 3 yıllığına imza atacak. Sarı-kırmızılı takımda yıllık 7.5 milyon Euro net maaş alacak olan Arjantinli yıldızın kontratında toplam 2.5 milyon Euro'ya varan bonus maddeleri de bulunacak. Galatasaray, İcardi'nin bonservisi için ise Fransa'nın Paris Saint Germain takımına 10 milyon Euro ödeyecek. Bu arada İcardi'nin yüzde 100 hazır olması için teknik direktör Okan Buruk, ekibine 20 günlük çalışma planı da hazırlattı.




#Galatasaray
#Icardi
#Okan Buruk
17 dakika önce
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