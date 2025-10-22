Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç? GS kaçıncı sırada? İşte Bodo maçı sonrası Galatasaray'ın puanı ve kalan maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bu akşam Galatasaray sahasında konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1'lik skor ile geçmeyi başardı. Bu sonucun ardından futbolseverler sarı-kırmızılıların puan durumunu merak etmeye başladı. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki puanı ve kalan maçları...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları üçüncü haftasında bu akşam RAMS Park'ta ağırladığı Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1'lik skor ile yenmeyi başardı. Devler Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden sarı-kırmızılı ekip, Bodo galibiyetiyle puanını 6'ya yükseltmeyi başardı. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki güncel puan tablosu ve Galatasaray'ın kalan maçları.
CİM-BOM'DAN İKİNCİ GALİBİYET
Şampiyonlar Ligi yolculuğunu sürdüren, Galatasaray bu akşamki Bodo/Glimt maçının ardından grup aşamasındaki ikinci galibiyetini elde etmiş oldu. Aslan, bu maç sonrasında puanını 6'ya yükselterek kendisine 11. sırada yer buldu.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00