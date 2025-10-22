Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç? GS kaçıncı sırada? İşte Bodo maçı sonrası Galatasaray'ın puanı ve kalan maçları

Yeni Şafak
22:00 22/10/2025, Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bu akşam Galatasaray sahasında konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1'lik skor ile geçmeyi başardı. Bu sonucun ardından futbolseverler sarı-kırmızılıların puan durumunu merak etmeye başladı. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki puanı ve kalan maçları...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları üçüncü haftasında bu akşam RAMS Park'ta ağırladığı Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1'lik skor ile yenmeyi başardı. Devler Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden sarı-kırmızılı ekip, Bodo galibiyetiyle puanını 6'ya yükseltmeyi başardı. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki güncel puan tablosu ve Galatasaray'ın kalan maçları.


CİM-BOM'DAN İKİNCİ GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi yolculuğunu sürdüren, Galatasaray bu akşamki Bodo/Glimt maçının ardından grup aşamasındaki ikinci galibiyetini elde etmiş oldu. Aslan, bu maç sonrasında puanını 6'ya yükselterek kendisine 11. sırada yer buldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU TABLOSU


GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

