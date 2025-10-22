Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç? GS kaçıncı sırada? İşte Bodo maçı sonrası Galatasaray'ın puanı ve kalan maçları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları üçüncü haftasında bu akşam RAMS Park'ta ağırladığı Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1'lik skor ile yenmeyi başardı. Devler Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden sarı-kırmızılı ekip, Bodo galibiyetiyle puanını 6'ya yükseltmeyi başardı. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki güncel puan tablosu ve Galatasaray'ın kalan maçları.