SÜPER LİG

Galatasaray'ın yeni sezon formaları satışa çıktı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımının yeni sezonda giyeceği formaların satışa çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Galatasaray'ın yeni sezon forması

Galatasaray'ın yeni sezon forması

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, formaların yeni dizaynında alevden ilham alındığı belirtilerek, "Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Yeni tasarım, parçalının taraftarın tutkusunu ve ateşini tam yansıtması amacını taşıyor." denildi.

Deplasman formasında da ateş temasından esinlenildiğine yer verilen açıklamada, "Dış saha forması da ateş temasından ilham almaya devam ediyor. Taraftarın karanlıkta yaktığı meşaleden esinlenilen tasarım, ateşin kıvılcımlarını barındırıyor. İlk defa Galatasaray logosu, siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini alıyor. 2020-2021 iç saha ve deplasman kitleri, bugünden itibaren gsstore.org, nike.com, GS Store ve Nike mağazalarında satışa sunuldu." ifadeleri kullanıldı.

  • Sarı-kırmızılı kulüp, yeni formaların tanıtım videosunu ise Twitter'dan yayımladı.

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