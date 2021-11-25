Galatasaraylı taraftarların hedefindeki isim Guendouzi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı konuk ettiği maçta Fransız ekibinin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi sarı-kırmızılı taraftarlar protesto etti.
Fas asıllı Fransız futbolcunun top her ayağına geldiğinde Nef Stadyumu tribünlerinden yoğun ıslık sesleri yükseldi.
Guendouzi tribünlerle girdiği diyalog sonrası korner atışında yabancı maddelerin hedefi olurken, Fatih Terim ve Muslera taraftarları güçlükle sakinleştirdi.
Gerginliğin nedeni ilk maça dayanıyor
Guendouzi, deplasmanda oynanan ilk maçta Van Aanholt ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalmış ve hakem penaltı noktasını göstermişti. Daha sonra VAR uyarısı sonrası penaltı kararı iptal edilmişti.
Van Aanholt maç sonrası sosyal medya hesabından Guendouzi'yi hedef alarak, "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çeneni kapa. Kafanın rahatlaması için o peruğu kafandan çıkarmam gerek küçük adam" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.
Running your mouth after VAR proved you wrong... likkleman needs to relax before I snatch that wig off your head 💆🏽♂️ 😂
Well done to my lions 🦁 for a well earned point on the roads 💛❤️ pic.twitter.com/YQmmtVGcPa
Running your mouth after VAR proved you wrong... likkleman needs to relax before I snatch that wig off your head 💆🏽♂️ 😂