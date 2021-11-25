Müthiş destek Galatasaray'a golü getirdi

Galatasaray ile Marsilya arasında oynanan maça sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 52 bin 280 seyirci kapasitesi olan Nef Stadyumu'nun büyük bölümü dolarken, taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına büyük destek verdi.
Karşılaşma öncesi yapılan kale seçimi sırasında iki takımın kaptanları maçın orta hakemi Tobias Stieler'i duymakta güçlük çekti.
Top Marsilyalı futbolculardayken yüksek ıslık sesi çıkaran sarı-kırmızılı taraftarlar, Cicaldau'nun 12. dakikada bulduğu gol sonrası ise büyük sevinç yaşadı.