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Gareth Bale'in yeni adresi Çin

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın takımdan ayrılmasını istediği Gareth Bale, Çin ekibi Jiangsu Suning ile büyük ölçüde anlaştı. Galli yıldıza yıllık 22 milyon euro ödeme yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gareth Bale, Real Madrid'de son zamanlarda istenmeyen adam olmuştu.

Gareth Bale, Real Madrid'de son zamanlarda istenmeyen adam olmuştu.

Fotoğraf: Javier Barbancho

İspanya'nın en güvenilir gazetelerinden Marca'nın iddiasına göre Gareth Bale, Çin ekibi Jiangsu Suning ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Galli oyuncu yıllık 22 milyon euro ücret alacak.

Hatırlanacağı üzere Real Madrid Teknik Direktörü Zidane önceki günlerde yaptığı açıklamada Galli yıldızın takımdan ayrılması gerektiğini söylemişti. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinden Madrid'den ayrılması bekleniyor.

Gareth Bale, Real Madrid kariyerinde 231 maça çıktı. Yıldız isim bu mücadelelerde 102 gol atarken 65 de asist yaptı.

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