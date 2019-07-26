Gareth Bale'in yeni adresi Çin

İspanya'nın en güvenilir gazetelerinden Marca'nın iddiasına göre Gareth Bale, Çin ekibi Jiangsu Suning ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Galli oyuncu yıllık 22 milyon euro ücret alacak.

Hatırlanacağı üzere Real Madrid Teknik Direktörü Zidane önceki günlerde yaptığı açıklamada Galli yıldızın takımdan ayrılması gerektiğini söylemişti. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinden Madrid'den ayrılması bekleniyor.

Gareth Bale, Real Madrid kariyerinde 231 maça çıktı. Yıldız isim bu mücadelelerde 102 gol atarken 65 de asist yaptı.