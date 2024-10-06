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Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu

Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu

13:036/10/2024, Pazar
IHA
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Antalya bölgesi hakemi Sarper Barış Saka
Antalya bölgesi hakemi Sarper Barış Saka

Süper Lig’de bugün oynanacak Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR’ı (Video Yardımcı Hakemi) Sarper Barış Saka oldu.

Trendyol Süper Lig’in 8. hafta maçında Gaziantep FK ile Beşiktaş, bugün saat 19.00’da Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu’nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.


İki takım arasındaki mücadelede VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. AVAR’da ise Mustafa Savranlar görev yapacak.




#Süper Lig
#Beşiktaş
#Gaziantep FK
#Sarper Barış Saka

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