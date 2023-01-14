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Fenerbahçe yarın Gaziantep FK'ye konuk oluyor

Süper Lig'in 19. haftasında, Fenerbahçe yarın deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesi 5 futbolcu sınırda bulunurken, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci bu maçta olmayacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman? saat kaçta? nerede? hangi kanalda?
Fenerbahçe maç eksiği ile lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Saat 19.00'da başlayacak maç, beINSPORTS1'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig 18. hafta derbi maçında kendi evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, Gaziantep FK mücadelesinden 3 puanla ayrılıp yaralarını sarmak istiyor.

Fenerbahçe, ligde 17 maç sonunda aldığı 35 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, rakibi Gaziantep FK ise 17 maç sonunda topladığı 19 puanla 11. sırada bulunuyor.

5 oyuncu sarı kart sınırında

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.

Galatarasay maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen ve 2 maç cezası onanan İrfan Can Kahveci, bu maçta oynayamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gaziantep FK maçında kart görmeleri halinde bir sonraki maçın kadrosunda yer alamayacak.

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