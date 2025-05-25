Gaziantep FK kazanmayı unuttu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, ligde 6 maçtır kazanamıyor.
Gaziantep FK galibiyet hasreti çekiyor. Güneydoğu temsilcisi, ligin 31. haftasında taraftarı önünde Hatayspor'u 2-1 yendikten sonra sırasıyla RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'a yenildi, Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Dün sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Ligde topladığı 44 puan ve maç fazlasıyla 11. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 43 kez havalandırdı, kalesinde ise 48 gole engel olamadı.