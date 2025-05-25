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Gaziantep FK kazanmayı unuttu

Gaziantep FK kazanmayı unuttu

13:0125/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
AA
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Gaziantep FK, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık skor avantajını koruyamadı.
Gaziantep FK, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık skor avantajını koruyamadı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, ligde 6 maçtır kazanamıyor.

Gaziantep FK galibiyet hasreti çekiyor. Güneydoğu temsilcisi, ligin 31. haftasında taraftarı önünde Hatayspor'u 2-1 yendikten sonra sırasıyla RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'a yenildi, Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.


Dün sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.


Ligde topladığı 44 puan ve maç fazlasıyla 11. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 43 kez havalandırdı, kalesinde ise 48 gole engel olamadı.









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