Gaziantep FK'da yeni Burak Yılmaz gelişmesi: 3 gün önce istifa etmişti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da 3 gün önce görevi bırakan Burak Yılmaz ile yeniden bir görüşme gerçekleşti. Başkan Memik Yılmaz, genç teknik adam ile yaptığı görüşme sonrası kararını verdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz'ın görevine son verilmişti. Kırmızı-siyahlı kulüp, 3 gün önce istifa eden Burak Yılmaz ile yeniden masaya oturdu.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; başkan Memik Yılmaz, genç teknik adam ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkili arasında yapılan toplantı sonucunda sorunlar giderildi ve anlaşma sağlandı.
Kısa süre içerisinde Gaziantep FK'dan Burak Yılmaz için resmi açıklama yapılacak. Yılmaz, göreve geldikten sonra çıkış yapan kırmızı-siyahlı ekip son haftalarda istenilen sonuçları alamadı.
Son oynanan Göztepe maçında tribündeki tepkileri hak etmediklerini belirten Burak Yılmaz, basın toplantısında görevi bırakma kararı aldığını açıklamıştı.
23 puanla 7. sırada yer alan Gaziantep FK çıktığı 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.