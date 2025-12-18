Gaziantep FK'da yeni Burak Yılmaz gelişmesi: 3 gün önce istifa etmişti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz'ın görevine son verilmişti. Kırmızı-siyahlı kulüp, 3 gün önce istifa eden Burak Yılmaz ile yeniden masaya oturdu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; başkan Memik Yılmaz, genç teknik adam ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkili arasında yapılan toplantı sonucunda sorunlar giderildi ve anlaşma sağlandı.