Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı

12:019/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı
Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'deki son 3 maçında galip gelemedi.

Güneydoğu temsilcisi ligin 9. haftasında taraftarı önünde Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 yendikten sonra Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Dün de sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.


Kırmızı-siyahlı ekipte, Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Melih Kabasakal, ligin 13. haftasındaki Zecorner Kayserispor maçında forma giyemeyecek.


Ligde topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan kırmızı-siyahlı takım, rakip fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

#gaziantep fk
#çaykur rizespor
#trendyol süper lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR İŞ İLANLARI: Kamuya ve özel sektöre en az lise mezunu binlerce personel alımı yapılacak: İŞKUR kasım ayı güncel iş ilanı listesi