Gaziantep FK'ya şampiyon hoca: Resmen açıklandı

Son olarak Kocaelispor'u Süper Lig'e çıkaran Taşdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.

Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve Başkan Yardımcımız Halil Uğur’un da katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, tecrübeli teknik adam kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.