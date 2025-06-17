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Gaziantep FK'ya şampiyon hoca: Resmen açıklandı

Gaziantep FK'ya şampiyon hoca: Resmen açıklandı

17:1917/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
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Gaziantep FK
Gaziantep FK

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen yeni ismi açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'in getirildiğini açıkladı.


Son olarak Kocaelispor'u Süper Lig'e çıkaran Taşdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.


Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve Başkan Yardımcımız Halil Uğur’un da katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, tecrübeli teknik adam kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.


Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevinde önemli başarılara imza atan İsmet Taşdemir, Ankaragücü’nü 2016-2017 sezonunda 2. Lig’den 1. Lig’e, Bodrum FK’yı ise 2. Lig'den 1. Lig’e yükselterek play-off şampiyonluğu yaşamış, son olarak 2024-2025 sezonunda Kocaelispor’u 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig’e taşımıştır.


Gaziantep Futbol Kulübü olarak, tecrübeli teknik direktör İsmet Taşdemir’e camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."







#Gaziantep FK
#İsmet Taşdemir
#Trendyol Süper Lig
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