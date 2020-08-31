SERİE A

Geçen sezonun en golcüsü Immobile imzayı attı

Lazio, golcü oyuncu Ciro Immobile ile mukavele yeniledi. Serie A'da 3. kez gol kralı olan tecrübeli futbolcu ile 5 yıllık yeni sözleşme yapıldı.

Haber Merkezi AA
Immobile'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 45 milyon euro

Immobile'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 45 milyon euro

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, golcüsü Ciro Immobile’nin sözleşmesini uzattı.

Lazio Kulübü Basın Sözcüsü Stefano De Martino, Lazio kanalına yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesini 2025 yılına dek uzattığını belirtti.

  • Mavi-beyazlı başkent takımına 2016 yılında transfer olan Ciro Immobile, Lazio'da her sezon performansını geliştirirken, geçen sezon Serie A'da attığı 36 golle, 3. kez gol kralı olmuştu. Ayrıca Avrupa'da en çok gol atan oyuncuya verilen Altın Ayakkabı ödülünü de kazanmıştı.

Ne Ronaldo ne de Messi: İşte 'Altın Ayakkabı'nın sahibi
Ne Ronaldo ne de Messi: İşte 'Altın Ayakkabı'nın sahibi

Serie A'da sezonun bitimine bir maç kala 35 golle gol krallığı yarışının ilk sırasında bulunan Immobile, en yakın takipçisi (31 gol) Cristiano Ronaldo'nun bu akşamki Juventus-Roma maçının kadrosuna dahil edilmemesiyle, adını zirveye yazdırmayı kesinleştirdi.Bu gelişmeyle Immobile, aynı zamanda Avrupa'da en çok gol atan oyuncunun kazandığı Altın Ayakkabı ödülünün de sahibi oldu.Immobile, ligde Lazio'nun geçen hafta Brescia'yı 2-0 yendiği maçta fileleri havalandırarak 35 gole ulaşmış ve Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen 34 gollü Robert Lewandowski'nin önüne geçmişti.İki gol atarsa tarihe geçecek30 yaşındaki golcü, bu akşamki Napoli-Lazio maçında 2 kez daha fileleri sarsması durumunda, Serie A'da bir sezonda en çok gol atma rekorunu da kırmış olacak. Immobile, 1 gol atarsa ligi 36 golle tamamlayacak ve Arjantinli Gonzalo Higuain'in 2015-2016, Gunnar Nordahl'ın ise 1949-1950 sezonunda elde ettiği 36 gollük rekora ortak olacak.

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