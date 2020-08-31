Geçen sezonun en golcüsü Immobile imzayı attı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, golcüsü Ciro Immobile’nin sözleşmesini uzattı.

Lazio Kulübü Basın Sözcüsü Stefano De Martino, Lazio kanalına yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesini 2025 yılına dek uzattığını belirtti.

Mavi-beyazlı başkent takımına 2016 yılında transfer olan Ciro Immobile, Lazio'da her sezon performansını geliştirirken, geçen sezon Serie A'da attığı 36 golle, 3. kez gol kralı olmuştu. Ayrıca Avrupa'da en çok gol atan oyuncuya verilen Altın Ayakkabı ödülünü de kazanmıştı.

.@StefanoDeMart13 a Lazio Style Channel 🗣 @ciroimmobile ha rinnovato il suo contratto con la #SSLazio fino al 2025 💙#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/7CbHhr0MUd — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 31, 2020