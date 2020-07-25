SÜPER LİG

Gençlerbirliği Beşiktaş canlı skor

Gençlerbirliği Beşiktaş (CANLI)

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 52 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 147 golüne Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İstanbul'da rakibini 4-1 mağlup etti. Gençlerbirliği Beşiktaş canlı anlatımı Yeni Şafak Spor'da olacak.

Haber Merkezi AA
Gençlerbirliği-Beşiktaş

Gençlerbirliği-Beşiktaş

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi. Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 45 lig maçının 21'ini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ankara'da siyah-beyazlılar 69, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.

İlk 11'ler

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Arda, Flavio, Halil İbrahim, Berat, Soner, Gökhan, Sio, Candeias, İlker.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven.

Deplasmanda son 7 maçta bir galibiyet

Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 7 lig maçından sadece birini kazanabildi. İki ekip arasında Ankara'da oynanan son 7 lig maçından 3'ünü başkent ekibi, birini siyah-beyazlılar kazandı, 3'ü de berabere bitti.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı. Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

  • Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  • Beşiktaş, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile başkentte karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadele beINSports 3'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de kader haftası: Ateş hattı yanıyor
Süper Lig'de kader haftası: Ateş hattı yanıyor

Süper Lig'de son haftaya girilirken, Medipol Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig'den küme düşen ilk takımda Ankaragücü oldu. Henüz Süper Lig'den düşecek diğer iki takım belli olmadı. Bugün oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla birlikte küme düşen takımlar belli olacak.Ateş hattında puanlar birbirlerine çok yakın33. hafta itibariyle 18. sırada yer alan Ankaragücü'nün 29 puanı bulunuyor. 17. sırada bulunan Kayserispor ise 32 puanda bulunuyor. Ateş hattında yer alan Malatyaspor ise 32 puanla 16. sırada yer alıyor.Süper Lig'de küme düşecek takımlar belli oluyorLig de son 3 sırada bulunan takımların yanı sıra birçok takımda ateş hattında bulunuyor. 15. sırada bulunan Rizespor 35 puanda yer alıyor. 14. sıradaki Denizlispor'un puanı 35. Küme düşen takımın belirlenmesi için birçok faktör varRizespor'un ve Denizlispor'un oynayacakları karşılaşmalarda 1 puan almaları halinde Malatyaspor ve Kayserispor otomatik olarak küme düşecek. Fakat Rizespor ve Denizlispor'un yenilmeleri, aynı zamanda Kayserispor ve Malatyaspor'un rakiplerini yenmesi durumunda birbirleriyle olan maçların skorlarına göre küme düşen takımlar belli olacak. Eğer 4 takım birden 35 puanda olursa, küme düşen son iki ekip Yeni Malatyaspor ve Denizlispor olacak.Şampiyon BaşakşehirTFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt yükselen son takım belli oldu

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