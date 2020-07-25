Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu: Ankaragücü, Kayserispor, Malatyaspor
Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu
2019/2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu son haftası nefesleri kesti. Ankaragücü, Süper Lig'de küme düşen ilk takım olurken diğer ekiplerin kim olacağı merak konusu olmuştu. Süper Lig 34. hafta mücadelelerin ardından küme düşen diğer takımlar belli oldu. Süper Lig'de Ankaragücü'nün ardından Kayserispor ve Malatyaspor küme düştü.
Haber MerkeziYeni Şafak
2019/2020 sezonu yarın oynanacak Kasımpaşa-Başakşehir maçı haricinde tamamlandı. Ankaragücü'nün ardından Süper Lig'de hangi takımın küme düşeceği merak konusu olmuştu.
2019/2020 sezonu Süper Lig'de küme düşen takımlar
Son hafta karşılaşmalarıyla birlikte Ankaragücü'nün ardından Kayserispor ve Malatyaspor küme düştü.
Son hafta karşılaşmasında Rizespor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertlilerin 3-1 kazanmasına rağmen Malatyaspor ve Kayserispor oynadıkları karşılaşmalarda galip gelemediği için kümede kaldı.
Sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor ve yine sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 yenilen Malatyaspor küme düştü.
Dramatik son
Kayserispor, Trabzonspor'u yenmesi halinde Süper Lig'den Rizespor düşecekti. 90+5. dakikada Kayserispor net bir fırsattan yararlanamazken, 90+6. dakikada Sörloth attığı golle Kayserispor'un ümitlerini sona erdirdi.
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