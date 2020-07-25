Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

2019/2020 sezonu yarın oynanacak Kasımpaşa-Başakşehir maçı haricinde tamamlandı. Ankaragücü'nün ardından Süper Lig'de hangi takımın küme düşeceği merak konusu olmuştu.

2019/2020 sezonu Süper Lig'de küme düşen takımlar

Son hafta karşılaşmalarıyla birlikte Ankaragücü'nün ardından Kayserispor ve Malatyaspor küme düştü.

Son hafta karşılaşmasında Rizespor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertlilerin 3-1 kazanmasına rağmen Malatyaspor ve Kayserispor oynadıkları karşılaşmalarda galip gelemediği için kümede kaldı.

Sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor ve yine sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 yenilen Malatyaspor küme düştü.

Dramatik son

Kayserispor, Trabzonspor'u yenmesi halinde Süper Lig'den Rizespor düşecekti. 90+5. dakikada Kayserispor net bir fırsattan yararlanamazken, 90+6. dakikada Sörloth attığı golle Kayserispor'un ümitlerini sona erdirdi.

Şampiyon Başakşehir Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Bu maç sonrasında Başakşehir, Kayserispor mücadelesi oynanırken şampiyonluğunu ilan etti. 2019/2020 Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.Aynı saatte oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Şampiyon Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 19. dakikada Mahmut Tekdemir attı.Süper Lig'de şampiyon olan takım kaç para kazanacak?Süper Lig'in 6. şampiyonu BaşakşehirBaşakşehir, 1959 yılında oynanmaya başlayan Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’dan sonra 6. farklı kulüp oldu. Okan Buruk’un takımı, aynı zamanda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardından İstanbul’dan çıkan 4. şampiyon olarak da adını tarihe yazdırdı.Ligin ilk şampiyonu Fenerbahçe olurken, 22 ile en çok kazanan ise Galatasaray olarak dikkat çekiyor. Ligde Fenerbahçe’nin 19, Beşiktaş’ın 15, Trabzonspor’un 6 ve Bursaspor’un 1 şampiyonluğu bulunuyor.Fenerbahçe ilk Süper Lig şampiyonluğunu 1959 yılında, Beşiktaş 1960, Galatasaray 1962, Trabzonspor 1976 ve Bursaspor da 2010 yılında yaşadı.🏆 ŞAMP1YON MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 🏆 👊🏻 #TürkiyeninYeniŞampiyonu 🦉 pic.twitter.com/p4yo9Gv6dP— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 19, 2020 Başakşehir-Kayserispor maçı karanlığa büründü: VAR bağlantısı kesildiSüper Lig'de ateş hattında inanılmaz çekişme: Ankaragücü ilk düşen takım oldu

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt yükselen son takım belli oldu TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükseldi.BB Erzurumspor'un golleri 7 ile 81. dakikalarda Emrah Başsan, 30. dakikada penaltıdan Jugurtha Hamroun ve 88. dakikada Ibrahim Sissoko'nun, Cesar Grup Ümraniyespor'un tek golü ise 56. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın ayağından geldi.Bu galibiyetin ardından ev sahibi BB Erzurumspor 62 puanla rakipleri Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor'un üzerinde yer alarak, şampiyon Hatayspor'un ardından Süper Lig biletini alan ikinci takım olurken, konuk ekip Cesar Grup Ümraniyespor ise 44 puanla kendisine 9. sırada yer buldu.Ligde ikinci sırada bulunan Erzurumspor sahasında, hedefi bulunmayan Ümraniyespor'u mağlup etti ve bu sezon Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.



