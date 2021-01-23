Gençlerbirliği-Trabzonspor (CANLI)

Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 11 maçta yalnızca bir mağlubiyet alan ve son oynadığı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 21’inci hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak, Avcı döneminde başlayan üst sıralara doğru yükselişine devam etmeyi hedefliyor. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00’da başlayacak.

2 isim ceza sınırında

Bordo-mavililerde, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde 3’er sarı kartlı Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi, Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek.