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Genoa'nın Ekuban teklifi ortaya çıktı

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban'a, İtalya ligi ekiplerinden Genoa talip oldu. 27 yaşındaki oyuncuyla görüşen İtalyanların, bordo-mavili kulübe sundukları teklif de ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Genoanın Ekuban teklifi ortaya çıktı
Caleb Ekuban

Trabzonsporlu oyuncu Caleb Ekuban, İtalya yolcusu. Serie A ekiplerinden Genoa, Ganalı oyuncu ile transfer görüşmelerinde ilerleme kat etti.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Genoa, Trabzonspor'dan Ekuban'ı 2.2 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

2018 yılında Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Ekuban, 2019 yılında 1 milyon euro karşılığında Leeds United'dan bonservisiyle alındı. Bordo-mavili formayla 103 karşılaşmada süre alan Ekuban, 29 gol ve 18 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre 7 milyon euro güncel bonservis değeri olan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, 2022 yılında sona eriyor.

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