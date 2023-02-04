Ghezzal aylar sonra formasına kavuştu

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Rachid Ghezzal
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaştı. Cezayirli yıldız Ghezzal , 3,5 ay sonra maç kadrosuna alındı. Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Ghezzal'ın müsabakaya yedek başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Amir Hadziahmetovic de bu maçta 11'de başladı.
Cezayirli yıldız Ghezzal en son Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Trabzonspor maçında forma giymişti. Yıldız oyuncu bu maçta sakatlanmış uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.