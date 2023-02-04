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Spor

Ghezzal aylar sonra formasına kavuştu

Beşiktaş'ın Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu lig maçında Ghezzal 3,5 ay sonra forma giydi. Yıldız isim en son 10. haftada oynanan Trabzonspor maçında forma giymişti.

18:26 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaştı. Cezayirli yıldız Ghezzal , 3,5 ay sonra maç kadrosuna alındı. Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Ghezzal'ın müsabakaya yedek başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Amir Hadziahmetovic de bu maçta 11'de başladı.

En son Trabzonspor maçında oynamıştı

Cezayirli yıldız Ghezzal en son Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Trabzonspor maçında forma giymişti. Yıldız oyuncu bu maçta sakatlanmış uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.





#Beşiktaş
#Rachid Ghezzal
#Süper Lig
13 dakika önce
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Ghezzal aylar sonra formasına kavuştu
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