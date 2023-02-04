Ghezzal aylar sonra formasına kavuştu

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaştı. Cezayirli yıldız Ghezzal , 3,5 ay sonra maç kadrosuna alındı. Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Ghezzal'ın müsabakaya yedek başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Amir Hadziahmetovic de bu maçta 11'de başladı.