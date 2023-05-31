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Spor

Giresun'da Trabzon basınına saldırı

Süper Lig'in 36. haftasında Çotanak Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor'u 4-2 mağlup etti. Maçın sonrasında ise stadın önünde sinirler gerilirken, Trabzon'dan maç için Giresun'a giden bazı basın mensuplarına ev sahibi ekibin personelleri saldırdı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

00:23 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İşte saldırı anı görüntüler.

İşte saldırı anı görüntüler.

Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı. Saat 20:00'de Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçta, fırtına maçı 4-2 mağlup ederek 240 günlük deplasman hasretine son verdi.


Maçın sonrasında ise sinirler gerilirken, Giresunspor'un bazı kulüp çalışanları stadın önünde yayın yapan basın mensuplarına saldırırken sözlü ve fiziki hamle yaptı. Taşlı saldırı sonrası polis ekipleri basın mensuplarını koruma altına aldı.


Ardından gazeteciler, polis koruması altında stattan ayrıldı. Birkaç basın mensubunun ekipmanlarında maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.


Basın mensuplarına yapılan bu saldırı neticesinde olayla ilgili emniyet yetkililerinin ilgileneceği öğrenildi.


#Süper Lig
#Trabzonspor
#Giresunspor
#Basın Mensupları
40 dakika önce
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