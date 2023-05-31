Giresun'da Trabzon basınına saldırı

Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı. Saat 20:00'de Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçta, fırtına maçı 4-2 mağlup ederek 240 günlük deplasman hasretine son verdi.





Maçın sonrasında ise sinirler gerilirken, Giresunspor'un bazı kulüp çalışanları stadın önünde yayın yapan basın mensuplarına saldırırken sözlü ve fiziki hamle yaptı. Taşlı saldırı sonrası polis ekipleri basın mensuplarını koruma altına aldı.





Ardından gazeteciler, polis koruması altında stattan ayrıldı. Birkaç basın mensubunun ekipmanlarında maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.





Basın mensuplarına yapılan bu saldırı neticesinde olayla ilgili emniyet yetkililerinin ilgileneceği öğrenildi.



