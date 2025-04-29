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Gökçeada Ultra Trail 30-31 Mayıs'ta koşulacak

Gökçeada Ultra Trail 30-31 Mayıs'ta koşulacak

12:1629/04/2025, Salı
DHA
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Gökçeada Ultra Trail
Gökçeada Ultra Trail

30-31 Mayıs tarihlerinde Gökçeada Ultra Trail ikinci kez düzenlenecek. Patika koşusu yönetmeliğine uygun şekilde düzenlenecek organizasyon; 5K, 11K, 33K, 44K'lık parkurlarda koşulacak.

Gökçeada, bu sene ikincisi gerçekleşecek Ultra Trail'e ev sahipliği yapacak. 2016 yılından bu yana ‘sakin kentler' içinde yer alan Gökçeada, birçok etnik kökeni içinde barındırdığı gibi kaya mezarları, kaleleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.


Doğa ve su sporları ile de adından söz ettiren ada, geçtiğimiz yıldan bu yana ise koşu tutkunlarının yeni adresi oldu. Bu sene 30-31 Mayıs tarihlerinde ikincisi düzenlenecek Gökçeada Ultra Trail'de koşu severleri yeniden ağırlamaya hazırlanan Gökçeada, katılımcılara eşsiz bir ada deneyimi sunacak.


Patika koşusu yönetmeliğine uygun şekilde düzenlenecek organizasyon; 5K, 11K, 33K, 44K'lık parkurlarda koşulacak. Organizasyon, Intersport ve Salomon sponsorluğunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle gerçekleşecek.




#Ultra Trail
#Gökçeada
#a; Gençlik ve Spor Bakanlığı
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