Golfün kalbi Belek'te atacak

2 milyon 750 bin dolar toplam ödüllü turnuvaya 156 profesyonel golfçü katılacak. Turnuvaya katılacak isimler arasında; 2025 Avrupa Ryder Cup kaptanı Luke Donald, 2018 yılı Turkish Airlines ikincisi Haotong Li, Ryder Cup’ın eski yıldızlarından ve 2017 yılı Turkish Airlines Open üçüncüsü Nicolas Colsaerts, 2019 Turkish Airlines Challenge şampiyonu Connor Syme ve 2013 yılı Turkish Airlines Open ikincisi Jamie Donaldson bulunuyor.

Bu yıl 8’inci kez düzenlenecek organizasyonda üç Türk profesyonel Ediz Kemaloğlu, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın ile birlikte iki amatör oyuncu İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli de wild card ile mücadele edecek.