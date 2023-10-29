Göz-Göz seriye bağladı

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic de Keçiörengücü maçı sonrasında oyuncularıyla ve takımıyla gurur duyduğunu dile getirerek, “Bu maçın ne kadar zor geçeceğini daha önce de belirtmiştim çünkü Keçiörengücü çok mücadeleci ve iyi bir takım. Ayrıca kendi sahalarında da çok iyi oynuyorlar. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Oyuncularımın hepsi gerçekten bu kulüp için her şeyini vermeye ve fedakarlık yapmaya hazır. Haftanın her günü bu fedakarlıklarını sürdürüp, çok çalışıyorlar. Çok güçlü bir antrenman kültürümüz var. Bunu sürekli olarak geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.