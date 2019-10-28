Göztepe 60 yıldır Kasımpaşa'yı mağlup edemiyor

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, Kasımpaşa’ya 4-1 mağlup oldu. Göztepe’nin tek golünü Berkan atarken, Kasımpaşa’nın gollerini Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek ve Yusuf Erdoğan kaydetti.

Göztepe başa döndü

Lige ilk 2 haftada aldığı Antalyaspor ve Beşiktaş mağlubiyetleriyle başlayan Göztepe, daha sonrasında 5 haftalık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Bu unvanını, geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olarak kaybeden sarı kırmızılılar, bu hafta da iç sahada Kasımpaşa’ya farklı mağlup oldu. Bu maça kadar 7 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunan İzmir ekibi, yediği 4 golün ardından bu unvanını da yitirdi. İlk 9 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Göztepe, haftayı 9 puanla 15. sırada kapattı.

Göztepe - Kasımpaşa: 1-4 Kasımpaşa 27'nci dakikada Hajradinovic ile gol perdesini açtı. Göztepe ilk yarının uzatma dakikalarında Berkan ile eşitliği sağladı. Golün ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş kırmızı kart görüp tribüne yollandı. Kasımpaşa 51'inci dakikada Portekizli yıldız Quaresma'nın penaltısıyla bir kez daha öne geçerken, 76'da Mustafa Pektemek lacivert beyazlıların 3'üncü golünü kaydetti. Maçta son sözü 90 2'de Yusuf söyledi. İzmir'den zaferle dönen Kasımpaşa 2 maç sonra galip geldi.Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 11'i yükseltip düşme hattından uzaklaştı. Göztepe ise 9 puanda kalıp alt sıralara geriledi. Karşılaşmadan dakikalar26'ncı dakikada Alparslan'ın sağdan ortasında Serdar uçarak kafayı vurdu. Kaleci Fatih üzerine gelen topu kontrol etti.27'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic ceza yayının gerisinden sol ayağıyla sert vurdu. Beto'nun çabası direk dibinden filelere giden topu çıkarmaya yetmedi: 0-1.37'nci dakikada Mustafa Pektemek'in yakın mesafeden şutunu kaleci Beto kurtardı.40'ıncı dakikada sağdan ceza sahasına giren Mossoro'nun pasında Jerome gelişine yerden vurdu. Kaleci Fatih son anda parmaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.45 1'inci dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Sağdan korneri kullanan Berkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ön direkte Popov ile Karim Hafez'in arasından filelerle buluştu: 1-1. İlk yarının bitiş düdüğünün ardından hakeme uzun süre itiraz eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş kırmızı kart gördü.47. dakikada kale sahasında kaleci Beto ile mücadelesinde Aytaç yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk VAR Odası'ndan gelen uyarı ile pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.50. dakika atışı kullanan Quaresma topu ve Beto'yu ayrı köşelere gönderdi. Golün ardından Portekizli kaleci Beto, Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna'ya yönelik sinirli şekilde hareketlerde bulundu.76'ncı dakikada Kasımpaşa golleri üçledi. Hajradinovic'ten topu alan Mustafa Pektemek ceza yayından yerden bir şutla skoru 3-1'e getirdi.81'inci dakikada Mossoro'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Berkan kullandı, yandan aut.90 2'nci dakikada İlhan'ın pasında Göztepe kalecisi Beto ile karşı karşıya kalan Yusuf plase bir vuruşla skoru belirledi: 1-4. 🔥SEMTE 3 PUANLA DÖNÜYORUZ!Maç sonucu#Göztepe: 1#Kasımpaşa: 4#SüperLig pic.twitter.com/Fh1yW2mwLv— KASIMPAŞA (@kasimpasa) October 27, 2019



Göztepe’nin 60 yıllık şanssızlığını kıramadı

Göztepe, ulusal ligin kurulduğu ilk sezon olan 1959-1960 sezonunda Kasımpaşa’yı 4-1’lik skorla devirmişti. Bu maçın ardından iki takım Süper Lig ve 1. Lig'de toplamda 14 kez daha karşı karşıya gelse de İzmir ekibi bu maçlarda 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Sahaya, 60 yıllık şanssızlığını dindirmek için çıkan sarı-kırmızılılar, 4-1’lik skorla mağlup oldu ve tarih ters tekerrür etti.

Göztepe, 30 Ekim Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Sivas Belediyespor’u ağırlayacak. Süper Lig’de ise 2 Kasım Cumartesi günü zorlu Trabzonspor deplasmanında ter dökecek.