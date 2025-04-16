Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe Beşiktaş'a bileniyor

Göztepe Beşiktaş'a bileniyor

11:1516/04/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Göztepe, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etmişti.
Göztepe, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etmişti.

Süper Lig’de 10 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe, 19 Nisan Cumartesi günü konuk edeceği Beşiktaş’ı mağlup ederek uzun bir aradan sonra 3 puan almak istiyor.

Trendyol Süper Lig’de sezon başında gösterdiği performansla adından söz ettiren Göztepe, son haftalarda ise bu durumun tam tersi bir görüntü çizdi. Ligde oynadığı son 10 lig maçında kazanmayı unutan İzmir ekibi, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu süreçte toplayabileceği 30 puanın sadece 5 puanını alan sarı-kırmızılılar, bu kötü gidişatı durdurmak için Beşiktaş maçına odaklandı. Stanimir Stoilov’un öğrencileri, zorlu karşılaşmadan galibiyet alarak hem kazanamama serisini sonlandırmak hem de orta sıralardan üst sıralara doğru yaklaşmak istiyor.


Üç ay sonra evinde sevinmek istiyor

Bu sezon Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki ilk 10 lig maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Göztepe, son 4 müsabakada ise galibiyet almayı başaramadı. Bu süreçte ise 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, son olarak 19 Ocak 2025’te Antalyaspor’u taraftarının önünde mağlup etti. Göztepe, Beşiktaş’ı yenerek 3 aylık aranın ardından taraftarını iç sahada mutlu etmek istiyor.





#Süper Lig
#Göztepe
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ortadoğu'nun en güçlü ordusu belli oldu! Türkiye bu yıl da listeye damga vurdu