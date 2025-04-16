Göztepe Beşiktaş'a bileniyor

Trendyol Süper Lig’de sezon başında gösterdiği performansla adından söz ettiren Göztepe, son haftalarda ise bu durumun tam tersi bir görüntü çizdi. Ligde oynadığı son 10 lig maçında kazanmayı unutan İzmir ekibi, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu süreçte toplayabileceği 30 puanın sadece 5 puanını alan sarı-kırmızılılar, bu kötü gidişatı durdurmak için Beşiktaş maçına odaklandı. Stanimir Stoilov’un öğrencileri, zorlu karşılaşmadan galibiyet alarak hem kazanamama serisini sonlandırmak hem de orta sıralardan üst sıralara doğru yaklaşmak istiyor.