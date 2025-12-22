Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe gözünü Avrupa'ya dikti

Göztepe gözünü Avrupa'ya dikti

11:5222/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Göztepeli futbolcular, Samsunspor galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı.
Göztepeli futbolcular, Samsunspor galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlikle 32 puan toplayan Göztepe, Avrupa kupaları yolculuğu için hedefini sürdürüyor.

Geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıkan ancak ligin ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlar nedeniyle sıralamayı istediği yerde bitiremeyen Göztepe, bu sezon iddialı bir kadro oluşturdu.


Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'un öğrencileri, ligin ilk yarısında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan topladı. Devreyi Galatasaray'ın 10 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, Avrupa kupalarına katılma yolunda ilk yarıdaki performansıyla geçer not aldı.


Ligde ilk 8 haftada yenilgi görmeyen sarı-kırmızılılar, 3'lü savunma sistemiyle bu sezon kalesinde en az gol gören takım ünvanını da elde etti. İlk 3 haftada kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, bu sezon kalesindeki ilk golü 4. haftada TÜMOSAN Konyaspor maçında gördü.


İzmir temsilcisi ligin ilk yarısında Kayserispor, Alanyaspor ve Antalyaspor'dan 1'er gol, Trabzonspor'dan 2 ve Galatasaray'dan 3 olmak üzere toplam 9 gol yedi.


Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Eyüpspor, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kocaelispor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında ise kalesini gole kapatmayı başardı.


En çok gol Brezilyalı Juan'dan

Bulgar teknik adamın öğrencileri bu sezon 17 maçta toplam 21 golle rakip fileleri havalandırdı.


Brezilyalı hücum oyuncusu Juan, bu sezon başında Alman temsilcisi Leipzig'e transfer olan vatandaşı Romulo'nun yokluğunu aratmadı. 17 karşılaşmada 6 gol atan Juan, takımının puan kazanmasında önemli katkı sundu.


Sarı-kırmızılılarda Anthony Dennis 3 golle en çok gol atan ikinci oyuncu olurken, Janderson, Efkan Bekiroğlu ve Arda Okan Kurtulan da 2'şer gol katkısı verdi.





#Süper Lig
#Göztepe
#Stanimir Stoilov
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün akaryakıt litre fiyatlarında yani benzin, motorin, lpg, mazot fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 22 Aralık 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları