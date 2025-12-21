Yeni Şafak
Süper Lig'de bir istifa daha: "Teknik ekip olarak görevi bıraktık"

20:4021/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, Alanyaspor maçının ardından görevi bıraktıklarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.


Yenilginin ardından basın toplantısında konuşan Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel görevi bıraktıklarını açıkladı.


Atılay Canel'in açıklamaları şöyle;

"İyi oynayamadık. İstediklerimizi yapamadık. Kulübümüz ikinci devre yeni bir yapılanmaya gidecek. Biz de bu yeni yapılanmada teknik ekip olarak görevi bıraktık."


"İnanıyorum ki çok iyi transferler yapılarak Karagümrük ligde kalacaktır. Bu formanın ağırlığını kaldıramayan arkadaşlarla da yollarımız ayrılacaktır."


Fatih Karagümrük, 17 karşılaşma sonunda topladığı 9 puanla ligin ilk yarısını son sırada tamamladı.




