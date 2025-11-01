Göztepe tek golle kazandı: Volkan Demirel ilk maçında mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma Göztepe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Volkan Demirel Gençlerbirliği’nde ilk resmi maçında ilk mağlubiyetini aldı. Maçın golü dakika 45+1’de Juan’dan geldi. Göztepe - Gençlerbirliği maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yeni takımıyla ilk maçında puanla tanışamadı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Juan kaydetti.
Üç puanı hanesine yazdıran Göztepe puanını 19'a yükseltirken Gençlerbirliği 8 puanda kaldı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşırken Gençlerbirliği evinde Rams Başakşehir'i ağırlayacak.