Göztepe tek golle kazandı: Volkan Demirel ilk maçında mağlup oldu

19:071/11/2025, Cumartesi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma Göztepe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Volkan Demirel Gençlerbirliği’nde ilk resmi maçında ilk mağlubiyetini aldı. Maçın golü dakika 45+1’de Juan’dan geldi. Göztepe - Gençlerbirliği maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.


Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yeni takımıyla ilk maçında puanla tanışamadı.


Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Juan kaydetti.


Üç puanı hanesine yazdıran Göztepe puanını 19'a yükseltirken Gençlerbirliği 8 puanda kaldı.


Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşırken Gençlerbirliği evinde Rams Başakşehir'i ağırlayacak.



