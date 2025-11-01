Yeni Şafak
Real Madrid efsanesinden flaş itiraf: ‘Mbappe’nin başarısı Arda Güler’den’

11:091/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Real Madrid'in orta saha beyni ve efsane isimlerinden Toni Kroos, Kylian Mbappé'nin bu sezon gösterdiği performansın perde arkasındaki gizli kahramanı açıkladı. Alman yıldızın bu çarpıcı itirafı, milli yıldızın takım içindeki kritik rolünü gözler önüne serdi.

Real Madrid'in eski futbolcularından Toni Kroos, takım arkadaşı Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Alman yıldız, Kylian Mbappé'nin bu sezonki performansında genç Türk futbolcunun da payı olduğunu söyledi.

"MBAPPÉ'NİN YANINDA BÖYLE OYUNCULAR OLMASI ÖNEMLİ"

Kroos, yaptığı açıklamada Arda Güler'in özel bir yeteneğe sahip olduğunu vurguladı:





"Kylian Mbappé olağanüstü bir sezon geçiriyor, buna şüphe yok. Bence bunun sebeplerinden biri de Arda Güler. Mbappé'nin yanında sihirli dokunuşlara sahip ve onu topla doğru biçimde buluşturabilen oyuncuların olması önemli."


ARDA GÜLER'E TAKIM İÇİNDE TAM DESTEK



Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, kısa sürede takım arkadaşlarının takdirini toplamayı başardı. Toni Kroos'un sözleri, genç yıldızın yalnızca taraftarlar arasında değil, soyunma odasında da büyük saygı gördüğünün bir göstergesi olarak yorumlandı.


İKİLİNİN PERFORMANSI



Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta 4 gol atarken 7 de asist yaptı. Kylian Mbappe ise 16 maçta forma giyerken 17 gol attı 2 de asist yaptı.


