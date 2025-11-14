Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe'de Ruan kayıplarda

Göztepe'de Ruan kayıplarda

17:0114/11/2025, пятница
DHA
Sonraki haber
Göztepe'de Ruan kayıplarda
Göztepe'de Ruan kayıplarda

Trendyol Süper Lig'de A takım kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunan Göztepe'nin bu sezon transfer ettiği isimlerden Ruan kayıplara karıştı.

Sezon başında 4'ü Brezilyalı 7 yeni yabancı alan, altyapıya da 3 genç yabancı takviyesi yapan sarı-kırmızılılarda A takıma dahil edilen lejyonerlerden yalnız Ruan forma giyemedi. Göztepe'ye ülkesinde Atletico Goianiense'den gelen 30 yaşındaki sağ kanat oynanan 12 maçta yalnız 1 kez sonradan oyuna girdi.


Yalnız 14 Eylül'deki Kayserispor deplasmanında son 26 dakikada şans bulan Ruan, 7 maçtır kulübeden hiç çıkamadı. Ruan, iç sahada şimdiye kadar 1 dakika bile süre almadı.


Göztepe'de altyapı için alınan 18 yaşındaki Boujalia bile A takımda Ruan'dan fazla maça çıktı. Tunus asıllı kanat oyuncusu 3 maçta son dakikalarda oyuna girdi. Göz-Göz'ün yeni yabancılarından Cherni, Rhaldney, Janderson 12 maçın tamamında süre aldı. Sakatlık problemleri yaşayan Olaitan 10, Sabra 7, Godoi 6 maçta oynadı.

#Göztepe
#Süper Lig
#Ruan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvurusu geçersiz sayılanların başvuru ücreti geri iade edilecek mi?