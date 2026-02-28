Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe'den Arda Turan'ın isteğine yanıt geldi

Göztepe'den Arda Turan'ın isteğine yanıt geldi

13:2628/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın, "Lech Poznan maçını İzmir'de, Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak isteriz" demecine yönelik açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16'ya yazdıran ve Polonya ekibi Lech Poznan'la eşleşen Shakhtar Donetsk'in çalıştırıcısı Arda Turan yaptığı açıklamada, "Biz savaş nedeniyle maçlarımızı Polonya'da oynuyoruz. Poznan ile Polonya'da oynamak istemem. Göztepe Kulübü müsaade ederse rövanş maçımızı Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak isteriz. Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum" diye konuştu.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise yaptığı açıklamada, "Shakhtar Donetsk ve Arda Turan'ı evimizde ağırlamayı çok isteriz, çok mutlu oluruz" dedi. Sepil, UEFA'nın izin vermesi halinde kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, "Elbette önce UEFA'nın izin vermesi gerekiyor. Arda Turan hepimizin sevdiği bir futbol adamı. O da Göztepe ve taraftarımızı çok seviyor. İsyan Marşımızı söyleyen biri. Biz Göztepe olarak kendisini burada ağırlamaktan mutluluk duyarız" ifadelerini kullandı. Konferans Ligi Play-Off'unda İsviçre temsilcisi Servette takımını eleyen Shakhtar Donetsk, son 16 turunda Lech Poznan'la eşleşti. İlk maç 12 Mart 2026 tarihinde Polonya'da oynanacak rövanş müsabakası ise 19 Mart 2026 tarihinde Shakhtar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.



#Arda Turan
#Göztepe
#Shakhtar Donetsk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir 21 bin 20 konut kura çekiliş tarihi ne zaman? 2026 İzmir'de TOKİ kurası ne zaman çekilecek?