Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Turan sürpriz Türkiye planını açıkladı: Umarım UEFA izin verir

Arda Turan sürpriz Türkiye planını açıkladı: Umarım UEFA izin verir

22:2227/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile eşleşti. Arda Turan, rövanş maçını Türkiye’de oynamak için UEFA'ya talepte bulunacaklarını söyledi. Genç teknik adam oynamak istediği stadyumu da açıkladı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Polonya eibi Lech Poznan ile eşleşti.

Shakhtar, Lech Poznan ile ilk maçını 12 Mart Perşembe, rövanşı ise 19 Mart Perşembe oynayacak.

Eşleşmeye dair konuşan Arda Turan, ev sahibi olacakları ikinci karşılaşmayı Polonya’da oynamak istemediklerini belirtti.


Ukrayna temsilcisi, son dönemde iç saha maçlarını Krakow’da oynuyordu

39 yaşındaki teknik adam, “Lech Poznan’a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye’de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir. Göztepe bizi kabul ederse maçımızı İzmir’de (Gürsel Aksel Stadyumu) oynamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

#UEFA
#Avrupa Ligi
#Shakhtar Donetsk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi