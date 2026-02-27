Arda Turan sürpriz Türkiye planını açıkladı: Umarım UEFA izin verir

Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile eşleşti. Arda Turan, rövanş maçını Türkiye’de oynamak için UEFA'ya talepte bulunacaklarını söyledi. Genç teknik adam oynamak istediği stadyumu da açıkladı.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Polonya eibi Lech Poznan ile eşleşti.
Shakhtar, Lech Poznan ile ilk maçını 12 Mart Perşembe, rövanşı ise 19 Mart Perşembe oynayacak.
Eşleşmeye dair konuşan Arda Turan, ev sahibi olacakları ikinci karşılaşmayı Polonya’da oynamak istemediklerini belirtti.
Ukrayna temsilcisi, son dönemde iç saha maçlarını Krakow’da oynuyordu
39 yaşındaki teknik adam, “Lech Poznan’a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye’de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir. Göztepe bizi kabul ederse maçımızı İzmir’de (Gürsel Aksel Stadyumu) oynamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.