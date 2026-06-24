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Göztepe'nin yıldızına Premier Lig'den talip çıktı

Göztepe'nin yıldızına Premier Lig'den talip çıktı

13:0224/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
DHA
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK, ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Anthony Dennis (30) ile Gaziantep FK oyuncusu Drissa Camara (3) mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK, ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Anthony Dennis (30) ile Gaziantep FK oyuncusu Drissa Camara (3) mücadele etti.

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak Süper Lig ekibi Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e Premier Lig'den talip çıktı.

Daha önce Trabzonspor'un teklif götürdüğü Dennis için Coventry City devreye girdi. İngiliz ekibinin sarı- kırmızılıların futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

Göztepe yönetimi ise 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini 7 milyon euro olarak belirlemişti. Kurmayların taliplerin artması sonucu fiyatı daha da yukarılara çekeceği bildirildi. Şu an Londra'da olan Göztepe'nin Danimarkalı başkanı Rasmus Ankersen'in Coventry City yöneticileriyle bir görüşme daha yapacağı ifade edildi.

Geçen sezon Championship'i zirvede bitiren Coventry City adını Premier Lig'e yazdırdı.

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