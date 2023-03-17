|
Reklam
Reklam
Spor

Güreşçilerden tarihi başarı

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 5 bronz madalya alan Grekoromen Güreş Milli Takımı, tarihinde ilk kez organizasyonu takım halinde şampiyonlukla tamamladı.

10:09 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Minderde Türkiye'nin gururu oldular.

Minderde Türkiye'nin gururu oldular.

Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 127 puan toplayan Grekoromen Güreş Milli Takımı tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.


Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te düzenlenen organizasyonda Grekoromen Güreş Milli Takımı 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere organizasyonu 6 madalya ve takım halinde şampiyonlukla tamamladı.


Şampiyonada grekoromen stilde mindere çıkan 67 kiloda Mustafa Safa Yıldırım gümüş, 55 kiloda Muhammet Emin Çakır, 60 kiloda Mert İlbars, 72 kiloda Abdullah Toprak, 87 kiloda Muhittin Sarıçiçek ve 130 kiloda yarışan Muhammed Hamza Bakır bronz madalya kazandı.


126 puanla Ukrayna ikinci, 125 puan alan Gürcistan ise üçüncü oldu.


Nesrin Baş Avrupa şampiyonu

Şampiyonada 68 kiloda final mücadelesi veren Nesrin Baş altın madalya kazandı. Önceki gün tüm rakiplerini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz, Slovak Zsuzsanna Molnar'ı 4-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.


50 kiloda Zehra Demirhan, 59 kiloda Ebru Dağbaşı ve 76 kiloda Mehtap Gültekin bronz madalya kazandılar.


Kadınlarda dün mindere çıkan güreşçilerimizden 53 kiloda Zeynep Yetgil ise finale yükseldi. Zeynep Yetgil bugün finalde Ukraynalı rakibiyle altın madalya mücadelesi verecek.





#Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
#Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı
#Nesrin Baş
1 saat önce
default-profile-img
Güreşçilerden tarihi başarı
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil
Yekta Kurtuluş: Galatasaray şampiyon olursa mutlu olurum
Ramazan bu yıl 29 gün sürecek
CHP bebek katiline ‘önderimiz’ diyenlerle aynı masaya oturacak
Fiorentinalı futbolcuya saldıran 2 taraftar adliyede
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.