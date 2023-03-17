Güreşçilerden tarihi başarı

Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 127 puan toplayan Grekoromen Güreş Milli Takımı tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te düzenlenen organizasyonda Grekoromen Güreş Milli Takımı 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere organizasyonu 6 madalya ve takım halinde şampiyonlukla tamamladı.