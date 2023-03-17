Güreşçilerden tarihi başarı

Minderde Türkiye'nin gururu oldular.
Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 127 puan toplayan Grekoromen Güreş Milli Takımı tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te düzenlenen organizasyonda Grekoromen Güreş Milli Takımı 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere organizasyonu 6 madalya ve takım halinde şampiyonlukla tamamladı.
Şampiyonada grekoromen stilde mindere çıkan 67 kiloda Mustafa Safa Yıldırım gümüş, 55 kiloda Muhammet Emin Çakır, 60 kiloda Mert İlbars, 72 kiloda Abdullah Toprak, 87 kiloda Muhittin Sarıçiçek ve 130 kiloda yarışan Muhammed Hamza Bakır bronz madalya kazandı.
126 puanla Ukrayna ikinci, 125 puan alan Gürcistan ise üçüncü oldu.
Şampiyonada 68 kiloda final mücadelesi veren Nesrin Baş altın madalya kazandı. Önceki gün tüm rakiplerini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz, Slovak Zsuzsanna Molnar'ı 4-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
50 kiloda Zehra Demirhan, 59 kiloda Ebru Dağbaşı ve 76 kiloda Mehtap Gültekin bronz madalya kazandılar.
Kadınlarda dün mindere çıkan güreşçilerimizden 53 kiloda Zeynep Yetgil ise finale yükseldi. Zeynep Yetgil bugün finalde Ukraynalı rakibiyle altın madalya mücadelesi verecek.