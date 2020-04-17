Güven Yalçın: Hedefim Beşiktaş’ta kaptan olmak

Beşiktaş’ın 21 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın, kulübün resmi sosyal medya hesabından taraftarlarla buluştu. Taraftarı ve stadı çok özlediğini söyleyen Yalçın, “Stadı, atmosferi, maçları ve heyecanı özledik. Şimdi evdeyiz. Evden dışarı çıkmıyoruz. İdmanlarımızı elimizden geldiği kadarıyla evde yapıyoruz. Evde çalışmak zor açıkçası. Bir koşu bandım var. Onunla çalışıyorum” diye konuştu.

“Şanslıyım çünkü annem İstanbul’da kaldı”

Annesinin Almanya’ya dönemediğini ve kendisiyle İstanbul’da kaldığını söyleyen Güven Yalçın, “Ben şanslıyım açıkçası. Çünkü annem ve ablam virüs öncesinde beni ziyaret etmeye geldiler. Geri gidemediler. Burada kalmaları benim işime geldi. Babam biraz şanssız. O Almanya’da kaldı tek başına. Annem yemekleri yapıyor, benim için de iyi oldu. Ben yemek yapmayı fazla bilmem. Yumurta kırarım sadece. Annem burada olduğu için şanslıyım” ifadelerini kullandı.

Lucescu açıkladı: Beşiktaş'ı reddettim Son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran teknik direktör Mircea Lucescu, eski takımı Beşiktaş'ın sportif direktörlük teklifini geri çevirdiğini açıkladı. Ülkesinin basınına konuşan Rumen teknik adam, "Beşiktaş'ın teklifini reddettim. Biraz ara vermek zorunda kaldım ama yazın neler olacağını göreceğiz" dedi.Sergen Yalçın "Kapı sonuna açık" demiştiBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçı sonrası Lucescu'nun sportif direktörlük iddialarıyla ilgili, "Ben hocayı çok severim, çok saygı duyarım. Hangi görev olursa olsun, kapı sonuna kadar açık" ifadelerini kullanmıştı.



“Beşiktaş’ı duyunca düşünmedim bile”

Beşiktaş’ın kendisi ile ilgilendiğini duyunca düşünmeden kabul ettiğini belirten genç oyuncu, “Benim Beşiktaş’a gelişim çok hızlı oldu. Almanya’da bana çok yanlış davrandılar. Değerimi göremedim. Tekliflerini kabul etmedim. O dönemde menajerim Beşiktaş’ın istediğini söyledi. Türkiye hiç aklımda yoktu ama Beşiktaş’ı duyunca ‘Nereye imza atacağım’ dedim. Benim için güzel oldu buraya gelmem” şeklinde konuştu.

“Kaptanlık bandını takmak istiyorum”

Sergen Yalçın’ın idmanlarının çok iyi geçtiği söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, “Sergen Hoca’yı çok izlemiştim. Gollerini çok gördüm. Sergen Hoca’yı ilk görünce ne diyeceğimi bilemedim heyecandan. Antrenmanları çok iyi geçiyor. Çok az mola oluyor, topla çok oynuyoruz. Sergen Hoca’nın eski stili hızlı dokunuşlarını idmanda yapıyoruz. Tek dokunuş, iki dokunuş gibi idmanlar yapıyoruz. Her idman maç gibi oluyor. Takımda herkes oynamak, kendini göstermek istiyor. Ben de elimden geleni yapıyorum” dedi.