AVRUPA LİGLERİ

​Hagi Türk antrenör Yüksel Yeşilova ile kavga etti

Hagi Türk antrenörle kavga etti

Romanya'da oynanan Viitorul-Astra Giurgi karşılaşmasının son dakikalarında konuk ekibin hocası Gheorghe Hagi ile Türk teknik adam Yüksel Yeşilova birbirine girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hagi ile Yüksel Yeşilova'yı güvenlik güçleri araya girerek ayırdı.

Hagi ile Yüksel Yeşilova'yı güvenlik güçleri araya girerek ayırdı.

Romanya 1. Ligi'nde Viitorul'un Astra'yı konuk ettiği mücadelede ev sahibi ekibin hocası Gheorghe Hagi ile Astra takımının Türk teknik direktörü Yüksel Yeşilova kavga etti.

0-0 devam eden maçta uzatma dakikaları oynanırken Astralı futbolcular, takım arkadaşlarının sakatlanması üzerine topu taca attı. Ancak Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul topu rakibine göndermeyerek oyuna devam etti. Bu pozisyon Baluta'nın 90+2. dakikada attığı golle 1-0 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı.

  • Bu olay üzerine Astra Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova, özür dileyen Hagi'nin yanına giderek 'emek hırsızısın' diye bağırdı ve arbede çıktı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Yeşilova, Hagi'nin ırkçılık yaptığını söyleyerek şöyle konuştu:

  • Takımımın emeğini çaldı. Oyuncusuna 'Oyna' işareti yaptı. Türkiye'de telefonu ceketinin içine kaçtığında insanlara hırsız diye bağırmıştı. Bana 'evine git' dedi. Bu yaptığı ırkçılık.

Hagi ise konuyla alakalı, "Romanya'ya çalışmak için geliyor ve beni hırsız ilan ediyor. Hadi şimdi bunu hoşgörüyle karşılayın. Bu beyefendiyi Türkiye'ye geri gönderin" ifadelerini kullandı.

Hagi'nin Suudi Arabistan'ı reddettiği ortaya çıktı
Hagi'nin Suudi Arabistan'ı reddettiği ortaya çıktı

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Gheorghe Hagi'yle ilgili Rumen basınından dikkat çeken bir haber çıktı.52 yaşındaki teknik adamın, 2018 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Suudi Arabistan'ın başına geçmesi için cazip bir teklif almasına rağmen bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi.Hagi'nin teklifi geri çevirmesi üzerine Suudi Arabistan'ın Arjantinli teknik adam Edgardo Bauza ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.Video: Hagi'nin öğrencilerinden şiir gibi gol

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