Hagi Türk antrenörle kavga etti

Romanya 1. Ligi'nde Viitorul'un Astra'yı konuk ettiği mücadelede ev sahibi ekibin hocası Gheorghe Hagi ile Astra takımının Türk teknik direktörü Yüksel Yeşilova kavga etti.

0-0 devam eden maçta uzatma dakikaları oynanırken Astralı futbolcular, takım arkadaşlarının sakatlanması üzerine topu taca attı. Ancak Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul topu rakibine göndermeyerek oyuna devam etti. Bu pozisyon Baluta'nın 90+2. dakikada attığı golle 1-0 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı.

Bu olay üzerine Astra Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova, özür dileyen Hagi'nin yanına giderek 'emek hırsızısın' diye bağırdı ve arbede çıktı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Yeşilova, H agi'nin ırkçılık yaptığını söyleyerek şöyle konuştu:

Takımımın emeğini çaldı. Oyuncusuna 'Oyna' işareti yaptı. Türkiye'de telefonu ceketinin içine kaçtığında insanlara hırsız diye bağırmıştı. Bana 'evine git' dedi. Bu yaptığı ırkçılık.

Hagi ise konuyla alakalı, "Romanya'ya çalışmak için geliyor ve beni hırsız ilan ediyor. Hadi şimdi bunu hoşgörüyle karşılayın. Bu beyefendiyi Türkiye'ye geri gönderin" ifadelerini kullandı.