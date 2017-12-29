SERİE A

Hakan Çalhanoğlu: Ayrılmaya niyetim yok

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, futbol hayatını Milan'da devam ettirmek istediğini ifade ederek transfer söylentilerini yalanladı.

Haber Merkezi Diğer
Milan sezon başında milli futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'den transfer etmişti.

Milan sezon başında milli futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'den transfer etmişti.

Fotoğraf: Reuters

Milan forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu transfer iddiaları hakkında konuştu.

İtalyan ekibinde mutlu olduğunu ifade eden Çalhanoğlu, takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Sporx'in aktardığına göre milli futbolcunun açıklamaları şöyle;

"Ben bir Milanlıyım"

  • "Sadece 6 aydır buradayım ve ayrılmaya niyetim yok. Ben bir Milanlıyım ve kanıtlamam gereken şeyler var. İtalyanca öğrenmeye başladım. İtalya'da hayat çok güzel. Tabii ki her zaman oynamak çok kolay olmuyor ama bu, başka bir takıma gideceğim anlamına gelmiyor. Daha çok oynama şansının geleceğine inanıyorum. Ben de kendimi gösterme şansı bulacağım."

Mehmet Demirkol: Gelirse Belhanda'yı kesemez
Mehmet Demirkol: Gelirse Belhanda'yı kesemez

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in istediği oyuncular arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili Mehmet Demirkol, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.NTV spor yorumcusu Demirkol'un açıklamaları şöyle;"Bir tek Almanya'da oluyor""Ben Hakan Çalhanoğlu’nun Türkiye Ligi’nde oynayabileceğini düşünmüyorum. Fatih Terim’in farklı düşünceleri vardır ama Milli Takım’da hiçbir şey alamadık ondan neredeyse. Umarım yanılıyorumdur çünkü çok yüksek bir potansiyel. Belhanda’yı kesemez bence. Belhanda'yı Sneijder'le kıyaslayınca ya da 8 numara olarak değerlendirince yetersiz ama iç sahada oynadığı 10 numarada iş yapıyor. Yanı o oyuna uygun. Hakan Çalhanoğlu'nun neye uygun olduğuna benim futbol bilgim yetmiyor. Hiçbir yerde olmuyor, Milan denedi olmadı. Bir tek Almanya'da oluyor."Milan sezon başında Çalhanoğlu'nu 22 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'den transfer etti. İtalyan ekibinde son haftalarda forma şansı bulamayan milli futbolcu, çıktığı 20 maçta 2 gol kaydederken, 6 da asist yaptı. Hakan Çalhanoglu ⚽️🔟 (@hakancalhanoglu)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Eki 12, 2017 at 11:12öö PDT)


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