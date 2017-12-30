SERİE A

Hakan Çalhanoğlu cevabını sahada verdi

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Fiorentina ile oynadığı karşılaşmanın 53. dakikasında oyuna dahil oldu. Teknik direktör Gattuso'nun takımdan göndermek istediği futbolcular arasında olduğu iddia edilen futbolcu 74. dakikada attığı golle takımının beraberlik golünü attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Çalhanoğlu bu sezon Serie A'da 2. golünü attı.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Serie A'da 2. golünü attı.

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının Fiorentina ile oynadığı karşılaşmada oyuna 53. dakikada dahil oldu. 74. dakikada takımının beraberlik golünü atan futbolcu büyük sevinç yaşadı.

  • Hatırlanacağı üzere Milan Teknik Direktörü Gattuso'nun Hakan Çalhanoğlu'nu beğenmediği ve takımdan gönderebileceği belirtilmişti. Milli futbolcu, attığı bu golle kendisine gösterilen tepkilere de cevap vermiş oldu.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun beraberliği getiren golü;

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