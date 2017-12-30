Hakan Çalhanoğlu cevabını sahada verdi

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının Fiorentina ile oynadığı karşılaşmada oyuna 53. dakikada dahil oldu. 74. dakikada takımının beraberlik golünü atan futbolcu büyük sevinç yaşadı.
- Hatırlanacağı üzere Milan Teknik Direktörü Gattuso'nun Hakan Çalhanoğlu'nu beğenmediği ve takımdan gönderebileceği belirtilmişti. Milli futbolcu, attığı bu golle kendisine gösterilen tepkilere de cevap vermiş oldu.
İşte Hakan Çalhanoğlu'nun beraberliği getiren golü;
#Calhanoglu! Immediato pareggio dei rossoneri! #FiorentinaMilan 1-1 pic.twitter.com/NSzMb3VzOZ
#Calhanoglu! Immediato pareggio dei rossoneri! #FiorentinaMilan 1-1 pic.twitter.com/NSzMb3VzOZ— Alessia N⚽️velli (@Alessia_Nov) 30 Aralık 2017
Yorum