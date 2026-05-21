Hakan Safi müjdeyi verdi: 'Ne pahasına olursa olsun alacağım'

14:04 21/05/2026, Perşembe
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi.
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim sürecinde yaptığı açıklamalarda TFF ile ilişkilerden teknik direktör tercihine kadar birçok konuda dikkat çeken mesajlar verdi. Safi, Türkiye ligini bilen bir teknik adamla çalışacaklarını belirtirken, dünyaca ünlü yıldız transferi yapacağını da belirtti.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Hakan Safi, seçim çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün geleceğine dair önemli mesajlar veren Safi, özellikle Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkiler, teknik direktör tercihi ve transfer politikası konusunda iddialı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe’nin uzun yıllardır federasyonlarla sorun yaşadığını savunan Hakan Safi, “Ben yönetici olarak göreve geldiğimde Fenerbahçe’nin sorunlarından biri de TFF ilişkileriydi. Fenerbahçe 20 yıldır tüm federasyon başkanları ile kavga ediyor. Artık lobi ve iletişim çağındayız” dedi.

“Fenerbahçe’nin olduğu yerde kimse yapı kuramaz” ifadelerini kullanan Safi, “Yapıyı bu kardeşiniz kurar, millet de seyreder” sözleriyle dikkat çekti.

Teknik direktör konusunda da konuşan başkan adayı, Türkiye ligini yakından tanıyan bir isimle çalışmak istediğini belirterek, “Türkiye ligini bilen bir hocayı getireceğim” açıklamasında bulundu.

Transfer hedeflerine de değinen Safi, taraftarı heyecanlandıracak bir mesaj verdi. Hakan Safi, “Bizim şu anki önceliğimiz Fenerbahçe’ye dünya yıldızları getirmek, ne pahasına olursa olsun” ifadelerini kullandı.




