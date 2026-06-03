Hakan Safi yıldız golcüyle anlaştı: Ne Lewa ne Guirassy ne de Vedat

Fenerbahçe'de seçim heyecanı sürerken başkan adayı Hakan Safi'den ses getirecek bir transfer hamlesi geldi. Safi, basında adı çıkmayan yıldız golcüyle el sıkıştığını kongre üyelerine açıkladı.
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin, dünyaca ünlü golcüler Robert Lewandowski ve Serhou Guirassy yerine sürpriz bir isme yöneldi.
Hakan Safi, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da forma giyen Luis Suarez ile bireysel şartlarda anlaşma sağladı. Taraflar 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.
Safi, başkanlık yarışını kazanması halinde ilk iş olarak Sporting Lizbon yönetimiyle masaya oturacak ve Uruguaylı golcünün bonservisi için resmi görüşmelere başlayacak.
Suarez, geride bıraktığımız sezon Sporting Lizbon formasıyla 53 karşılaşmaya çıkarken 38 gol atıp, 9 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Uruguaylı forvetin sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek.