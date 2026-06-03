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Fenerbahçeliler Oğuz Çetin'in sözlerine tepkili: "Sen nasıl Fenerlisin!"

Fenerbahçeliler Oğuz Çetin'in sözlerine tepkili: "Sen nasıl Fenerlisin!"

18:163/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Aziz Yıldırım başkanlığa seçilmesi halinde Oğuz Çetin'i futbol yapılanmasında düşünüyor.
Aziz Yıldırım başkanlığa seçilmesi halinde Oğuz Çetin'i futbol yapılanmasında düşünüyor.

Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurula sayı günler kala başkan adayı Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alması beklenen Oğuz Çetin'in yıllar önce söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurula sayılı günler kala, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alması beklenen Oğuz Çetin'in yıllar önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Eski futbolcu ve teknik adam Oğuz Çetin'in yaklaşık dört yıl önce gazeteci Atakan Kurt'un YouTube kanalında yaptığı değerlendirmeler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza hakkında kullandığı ifadeler, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Programda Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı George Hagi ile Alex'i kıyaslayan Çetin, "Hagi'ye heykel yapılsa tamam derim ama Alex'e gelene kadar çok daha önemli isimler var. Alex maddiyat odaklı, heykeli yapılmamalıydı" ifadelerini kullanmıştı.

YouTube
Spor / Futbol
03 Haziran, Çarşamba

Seçim atmosferinin giderek ısındığı dönemde yeniden dolaşıma giren bu sözler, Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma yarattı. Sosyal medyada çok sayıda taraftar, Çetin'in açıklamalarına sert tepki gösterirken, "Sen nasıl Fenerlisin!", "Aklımızla dalga geçmeyin" ve "Alex'e yapılan saygısızlığı kabul etmiyoruz" şeklinde yorumlar yaptı.




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